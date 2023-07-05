Япония планирует сбросить очищенную воду с «Фукусимы-1» в августе

Стало известно о планах японского правительства сбросить воду с АЭС «Фукусима-1» в океан этим летом. Сроки еще будут уточнены, но ориентировочно это произойдет в августе. Об этом сообщили в издании Nikkei .

В статье газеты указано, что правительство проинформирует местных жителей и соседствующие страны о позиции МАГАТЭ, опубликовавшей доклад, подтверждающий соответствие процесса сброса международным стандартам. Глава миссии Рафаэль Гросси также заявил, что процесс не скажется на местных жителях.

На станции накопилось уже более миллиона тонн воды, использованной для охлаждения реакторов после цунами, накрывшего Японию в 2011 году. Японское правительство заявляет, что воду очистили от радиации, и она содержит только тритий. Решение о сбросе воды в океан было принято еще 2 года назад.

Предполагается, что предварительно, количество трития в воде будет снижено. Сброс будут производить через специальный туннель на протяжении 30 лет. За процессом будет наблюдать МАГАТЭ.