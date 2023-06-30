Япония полностью покроет убытки МБРР в случае дефолта Украины

Если Украину «накроет» дефолт, то Япония будет вынуждена покрывать все убытки Международного банка реконструкции и развития, вместе с процентами. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на свой источник во Всемирном банке.

Ранее Всемирным банком был одобрен займ для Украины на сумму $1,5 млрд. Известно, что сумма была выдана Украине под гарантию от японского правительства. Источник сообщил, что в случае наступления дефолта на Украине, обязательства лягут на Японию, вместе с платежами по процентам.

Недавно также стало известно, что Украине были выделены гранты на сумму более $1,2 млрд. долларов от США и Финляндии.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко сообщал, что дефицит в украинском бюджете составляет порядка $5 млрд. каждый месяц. Согласно его заявлению, большую часть денег страна получает через займы и гранты от других стран. Он также сообщил, что 3 четверти из трат бюджета составляют траты на ведение боевых действий.