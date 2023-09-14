Япония пообещала и дальше продолжать санкционную политику против России

При этом японские власти и дальше собираются требовать от РФ возвращения южных Курильских островов, а также подписания мирного договора.

В стране сменился глава министерства иностранных дел. На смену старому министру пришла Еко Камикава. Она на пресс-конференции обозначила приоритеты, на которые будет нацелена на своем посту.

«Мы будем твердо придерживаться курса на решение территориального вопроса и заключение мирного договора», - сообщила новый министр.

Об этом рассказало ТАСС. Помимо этого Камикава напомнила, что Япония сейчас выступает председателем неформального объединения G7. Она и впредь будет поддерживать рестрикции в отношении России.