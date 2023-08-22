Япония решила отложить сброс воды с «Фукусимы-1» на 24 августа

Сброс воды с японской станции «Фукусима-1» начнется не раньше 24 августа. Об этом заявил премьер-министр страны Фумио Кисида во время заседания ключевых министров, передает издание РИА Новости .

Как заявил Кисида, начать сброс воды со станции планируется с 24 августа при условии, что не будет погодных и морских противопоказаний. Это заявление является первым официальным решением Японии о начале сброса воды в океан.

Премьер побывал на АЭС 20 августа, и встретился с ее руководством. На следующий день он встретился с руководством Национальной федерации ассоциаций рыболовецких кооперативов, и в ходе этой встречи рыбаки заявили Кисиде, что выступают против сброса воды в океан, опасаясь рисков для репутации.

Несмотря на это, японское правительство посчитало, что понимание между сторонами было достигнуто, из-за чего и были определены окончательные сроки начала выброса воды с АЭС.