Япония намерена закрыть территориальный спор с Россией мирно

Вопрос о принадлежности Курильских островов становится уже постоянным предметом споров России и Японии. Недавно глава МИД РФ заявлял, что все территориальные претензии со страной Восточной Азии были исчерпаны. В Токио растерялись от таких слов. В посольстве Японии высказались о ситуации, пишет РБК.

«К сожалению, в настоящее время мы не в том положении, чтобы сказать что-либо конкретное по поводу переговоров по мирному договору, но правительство Японии придерживалось и будет придерживаться курса на заключение мирного договора», — ответили в дипломатическом представительстве.

Напомним, Россия закрепила за собой право на острова Курил в 2020 году, закрепив положения в Конституции. В ноябре 2023 года Япония заявила, что собирается предпринять попытку возвращения земель себе. Это уже не первый раз, когда Страна Восходящего Солнца пытается оспорить территориальную принадлежность: это случалось в 1855, 1875 и 1905 годах.