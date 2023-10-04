Япония собирается продолжить санкционное давление на Россию

Политика японского правительства в отношении РФ не изменится, эта страна и дальше будет активно поддерживать Украину самыми разными способами.

Об этом заявил Хирокадзу Мацуно, генеральный секретарь кабинета министров. Он напомнил, что ранее Япония старательно продвигала повестку санкций и изоляции в отношении Москвы. Его заявление привело ТАСС.

«Мы продолжим делать это и в дальнейшем, тесно сотрудничая с международным сообществом», - заверил он.

Таким образом он прокомментировал телефонный разговор японского премьер-министра, президента Соединенных Штатов Байдена и глав целого ряда государств. Все они, по утверждению Мацуно, подвержены такой же точке зрения.