Япония, США и Южная Корея будут сотрудничать для сдерживания Китая
Фото: [Артем Иванов/ТАСС]
Японский премьер Фумио Кисида, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и лидер Южной Кореи Юн Сок Ель собираются провести переговоры о расширении сотрудничества для поддержания экономической безопасности и сдерживания КНР на предстоящем саммите. Об этом сообщила газета Nikkei.
Журналисты отметили, что отношения трех сторон на данный момент сконцентрированы на северокорейской ядерной программе. Сообщается, что предстоящий саммит должен расширить границы этого сотрудничества, добавив в список сдерживание КНР и экономическую безопасность сторон.
Сообщается также, что политики планируют обсудить ситуацию в Тайваньском проливе и поддержку государств Глобального Юга.
Встреча состоится 18 августа, в загородной резиденции под американской столицей.