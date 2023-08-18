Япония, США и Южная Корея будут сотрудничать для сдерживания Китая

Японский премьер Фумио Кисида, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и лидер Южной Кореи Юн Сок Ель собираются провести переговоры о расширении сотрудничества для поддержания экономической безопасности и сдерживания КНР на предстоящем саммите. Об этом сообщила газета Nikkei .

Журналисты отметили, что отношения трех сторон на данный момент сконцентрированы на северокорейской ядерной программе. Сообщается, что предстоящий саммит должен расширить границы этого сотрудничества, добавив в список сдерживание КНР и экономическую безопасность сторон.

Сообщается также, что политики планируют обсудить ситуацию в Тайваньском проливе и поддержку государств Глобального Юга.

Встреча состоится 18 августа, в загородной резиденции под американской столицей.