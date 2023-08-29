Япония воспротивилась поднятию российского флага на одном из островов Курильской гряды

На острове Сигнальный был поднят трехцветный флаг на маяке, стоящем на берегу. Данный остров находится в составе Малой Курильской гряды, на южной ее оконечности. В итоге флаг был виден с японской территории, из порта Немуро. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно упомянул этот инцидент в своей речи.

«Мы заявили по дипломатическим каналам, что поднятие флага, похожего на российский, неприемлемо», - указал он.

Его слова привело ТАСС. Территориальный спор между Россией и Японией в отношении южных Курильских островов ведется с середины прошлого века. Еще в прошлом году российское правительство прекратило любое урегулирование по части спорных территорий из-за санкций со стороны Токио.