Япония встревожена укреплением военного альянса РФ и КНР

Японское правительство встревожено укреплением военного альянса РФ и КНР. Соответствующее заявление было сделано в докладе по безопасности, об этом сообщило китайское издание SCMP .

В издании сообщили о том, что недавно институт NIDS опубликовал доклад о китайской стратегии безопасности в следующем году. В данном документе утверждается, что соперничество между США и блоком из КНР и РФ в течение текущего десятилетия будет лишь нарастать.

Согласно информации из этого же документа, больше всего правительство Японии обеспокоено китайско-российскими учениями на территории Японского моря, а также их маневров возле страны в начале 2023 года.

Профессор международных отношений Гаррен Маллой заявил, что доклад NIDS перекликается с содержанием нескольких «белых книг», появившихся в Японии в последнее время. Эксперт считает, что Япония была «встревожена» улучшающимися взаимоотношениями КНР и РФ на учениях, но это лишь часть «кошмарного сценария» для японской стороны.