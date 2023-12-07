Япония выделит Украине еще один миллиард долларов

Япония в очередной раз выделит Киеву дополнительную помощь в размере одного миллиарда долларов. Соответствующее заявление сделали представители Министерства иностранных дел страны по итогам онлайн-саммита стран «Большой семерки». Об этом сообщило издание РИА Новости .

Представители японского ведомства сообщили о том, что премьер страны в ходе саммита заявил о решении Японии выделить Украине дополнительную помощь на еще один миллиард долларов. Уточняется, что в эту сумму войдет также гуманитарная помощь и средства на восстановление. В МИД также подчеркнули, что вместе с гарантиями займов от Всемирного банка, суммарный размер помощи составит 4 с половиной миллиарда.

Недавно сообщалось о том, что Всемирный банк предоставит Киеву заем под гарантии японского правительства.