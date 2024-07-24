Япония выразила протест России из-за санкций в отношении своих граждан

Японское правительство сочло совершенно неприемлемыми российские санкции в отношении тринадцати своих подданных, и выразило свой официальный протест. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление Есимаса Хаяси, генерального секретаря кабинета министров Японии.

Ранее Россия заявила о решении ограничить во въезде на свою территорию 13 японских граждан, среди которых известные промышленники и бизнесмены, главы крупных фирм.

«Меры, о которых объявила российская сторона, ограничивают законную деятельность японских компаний, и мы считаем их совершенно неприемлемыми», - так отреагировал глава правительства Японии и указал, что России уже заявлен протест.

В самой России данные санкции назвали прямым ответом на те рестрикции, которые вводит Япония в отношении российских граждан и организаций.

Ранее американский чиновник Критенбринк официально заявил на брифинге, что США готовы на многое пойти ради безопасности Японии. При угрозе ей может быть применено любое оружие, в том числе и ядерное.