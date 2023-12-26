Япония захотела возобновить соглашение с Россией о рыбном промысле в районе Курил

При этом японское правительство по-прежнему настаивает, что вина за ухудшение отношений между двумя странами лежит на РФ.

Еко Камикава, глава министерства иностранных дел Японии, заявил, что его ведомство продолжит работу над возобновлением договора, по которому японские рыбаки получают допуск в район Курильских островов для промысла. Россия еще в январе этого года отказалась вести консультации по данному вопросу.

«То, что Россия приняла такие меры, несмотря на то, что ответственность за ситуацию на Украине полностью лежит на России, является неприемлемым», - сообщил он.

Его слова привели РИА Новости. Несмотря на все усилия Токио, Кремль отказывается идти ему навстречу. Но Япония будет продолжать свои попытки по возобновлению договора о рыбных промыслов у берегов Курил.