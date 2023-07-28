Япония запретила экспортировать в Россию автомобили с объемом двигателя более 1,9 литра

Глава японского минэкономпромторга Ясутоси Нисимура заявил, что правительство приняло решение о запрете экспорта авто с объемом двигателя больше 1,9 литров в РФ из-за антироссийских санкций. Слова японского министра передает издание ТАСС .

Нисимура сообщил, что помимо 1,9-литровых машин, будет также запрещен ввоз гибридных автомобилей и покрышек для грузовых авто в Россию. Он заявил, что соответствующие ограничения начнут действовать с 9 августа.

Министр также сообщил, что его страна продолжит делать все, что в ее силах для того, чтобы ограничения строго соблюдались. Он подчеркнул, что Япония будет плотно сотрудничать с мировым сообществом и странами G7 в этом вопросе.

Недавно японская газета «Иомиури» сообщала, что Япония собирается ужесточить контроль за поставками легковых автомобилей в Россию, как часть дополнительных ограничений, направленных на РФ.