Японские власти призвали граждан страны отказаться от поездок в РФ

Один из депутатов верхней палаты парламента Японии отправился в Россию. На этом фоне японский кабинет министров призвал всех своих сограждан не ездить в РФ. Об этом сообщили РИА Новости .

Японский парламентарий Мунэо Судзуки отправился в Россию. У него запланированы в Москве встречи с сотрудниками Министерства иностранных дел РФ, а также с представителями Росрыболовства. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есимаса Хаяси отказался комментировать эту поездку. По его утверждению, рекомендации правительства по части визитов на российскую территорию совсем иные.

«Россия отнесена к странам с третьим уровнем опасности, какова бы ни была цель, мы призываем граждан отказаться от поездок в Россию», - указал он.

Генсек добавил, что его государство продолжит политику санкций и поддержку Украины.

Ранее Есимаса Хаяси заявил, что санкции Москвы в отношении японских граждан совершенно неприемлемы. Российская сторона ограничивает законную деятельность японских компаний, что Япония не может принять от российских властей.