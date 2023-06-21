Японский депутат заявил о необходимости стратегического партнерства Токио и Москвы

Он отметил, что такая точка зрения сейчас не пользуется популярностью в Японии, но даже в правительстве Фумио Кисиды есть люди, понимающие важность стратегического сотрудничества Токио и Москвы. Правда, они находятся в меньшинстве.

«Я всегда утверждал, что необходимо сотрудничество России, самой богатой природными ресурсами страной в мире, и Японии, обладающей лучшими в мире прикладными технологиями», – сказал Судзуки.

Также депутат высказался о ситуации на Украине. По его мнению, на Западе есть люди, которые делают бизнес на затягивании конфликта. С этой целью они используют СМИ, которые игнорируют подавляющее преимущество российской армии над ВСУ.

Мунэо Судзуки известен своими связями с Россией. Он был неформальным советником экс-премьера Синдзо Абэ в вопросах отношений с Москвой.