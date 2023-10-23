Японский премьер пообещал сохранить курс на подписание мирного договора с РФ

Фумио Кисида раскритиковал при этом российское правительство за его действия на Украине.

Премьер-министр выступил со своей программной речью перед нижней палатой парламента Японии. Он указал, что несмотря на всю сложность отношений с Москвой, его правительство продолжит свой курс на решение территориальной проблемы.

«Мы продолжим политику, направленную на подписание мирного договора», - подчеркнул политик.

Об этом сообщило ТАСС. После этого Кисида вновь подверг критике позицию России по Украине и ее ведение боевых действий против Киева.