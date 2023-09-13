Японское правительство ушло в отставку во главе с премьер-министром

Премьер Фукио Кисида принял заявления об отставке у всех членов кабинета министров, и сам написал такое же.

Теперь Кисиде предстоит встретиться с Нацуо Ямагути, его партнером по правящей коалиции. Они вместе обсудят все нюансы по новому составу кабинета министров. По предварительным данным, в новом правительстве сменятся две трети министров. В него придут 13 новых глав министерств из 19 имеющихся. 11 из назначенцев впервые получат такую высокую должность. При этом пять министров будут женщинами, это для Японии очень высокий показатель.

Об этом сообщило издание Kyodo. После того, как новый состав правительства окончательно определится, то для его утверждения будет проведена специальная церемония с участием императора Нарухито.