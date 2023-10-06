Японского депутата могут исключить из партии из-за его поездки в Россию

Мунэо Судзуки не просто совершил визит в РФ, он также встретился с представителями ее правительства. За этот поступок он может подвергнуться репрессиям у себя на родине.

Судзуки является депутатом верхней палаты японского парламента и входит в партию «Общество обновления Японии». Руководство этой оппозиционной политической силы считает, что парламентарий нарушил правила поездок и установленные в партии правила. Поэтому дисциплинарная комиссия решила, что его необходимо лишить членства в партии. Об этом сообщила газета Sankei.

Окончательное решение о судьбе Судзуки будет принято 10 октября. Депутат известен своими пророссийскими взглядами, он даже публично высказывал надежду на то, что Россия победит в украинском конфликте. Во время своей поездки в Москву он встретился с заместителями нескольких министров, а также с Константином Косачевым, вице-спикером Совета Федерации. При этом Судзуки стал первым японским парламентарием, который приехал в Россию после начала специальной операции.