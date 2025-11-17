«Ящик водки для алкоголика»: как Орбан раскритиковал план ЕС по спонсированию конфликта на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко раскритиковал новый план Еврокомиссии по финансированию Украины, заявив, что его страна не поддержит инициативу. Об этом сообщает ТАСС.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обрушился с жесткой критикой на предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по увеличению финансовой помощи Украине. В своем посте в соцсети X он сравнил идею с отправкой ящика водки человеку, страдающему алкоголизмом, намекая на ее деструктивный характер.

Орбан дал понять, что Венгрия не намерена поддерживать этот план, подчеркнув, что его страна не утратила здравого смысла. По его словам, в условиях, когда европейские деньги на Украине могут использоваться нецелевым образом, предложение просто увеличить финансирование выглядит нелогичным.

Ранее Дмитрий Медведев заявил о продолжении СВО до достижения целей.