«Ястреб» в администрации Трампа: как оценка Рубио подтолкнула президента к санкциям против России

Дональд Трамп все же согласился на новые санкции против России, и ключевую роль в этом сыграла оценка ситуации, данная государственным секретарем Марко Рубио. Об этом сообщает Bloomberg.

Дональд Трамп месяцами сопротивлялся давлению со стороны своих советников, выступавших за новые ограничительные меры против Москвы. Американский лидер рассчитывал на личные переговоры с Владимиром Путиным для завершения конфликта на Украине.

Однако, по данным Bloomberg, именно оценка, данная государственным секретарем Марко Рубио, убедила президента изменить свою позицию. Рубио, которого в администрации считают одним из главных «ястребов» в отношении Кремля, смог доказать Трампу необходимость силового давления. При этом, уже после объявления санкций, госсекретарь отметил, что Вашингтон по-прежнему открыт для диалога с Москвой.

