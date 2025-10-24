Трамп: о влиянии санкций на Россию мы узнаем через шесть месяцев

Президент США Дональд Трамп высказался в ответ на заявление российского лидера Владимира Путина о том, что новые санкции не окажут значительного влияния на экономику России. Об этом передает американский телеканал C-Span.

Президент России Владимир Путин 23 октября высказался по поводу новых американских санкций, направленных против ряда российских компаний, среди которых оказался и «Лукойл». Глава государства отметил, что меры, принятые Вашингтоном, не станут неожиданностью для российской стороны и не окажут значительного негативного влияния на экономику страны.

Президент заявил, что новые санкции являются очередной попыткой политического давления на Россию. Он охарактеризовал решение США как недружественный шаг, который не способствует улучшению двусторонних отношений.

«Рад за него. Давайте посмотрим, что случится через шесть месяцев», — заявил американский лидер.

Ранее сообщалось о том, что Трамп заявил об отмене встречи с Путиным в Будапеште.