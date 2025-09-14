Явка на выборах в Подмосковье превысила 23%

К 18:00 в Московской области, где проходят выборы в Советы депутатов городских и муниципальных округов, зафиксирована явка избирателей на уровне 23,07%.

Как сообщила пресс-служба Мособлизбиркома, 18,26% избирателей проголосовали непосредственно на избирательных участках и 87,32% воспользовались системой дистанционного электронного голосования.

Ранее сообщалось, что Татьяна Москалькова, занимающая должность Уполномоченного по правам человека в РФ, посетила экстерриториальный избирательный участок, организованный на станции метро «Курская» в Москве.