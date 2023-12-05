Явлинский предложил Путину стать посредником России в переговорах с Киевом

Основатель российской партии «Яблоко» Григорий Явлинский в минувшем ноябре провел встречу с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой стать предлагал главе государства свои посреднические услуги на возможных переговорах с Украиной.

Как напомнил в беседе с РБК политик, в прошлом был посредником в переговорном процессе Чечне, а затем в ходе теракта на Дубровке пытался договориться о выводе заложников из театрального центра на Дубровке в москве в 2002 году.

«Я могу представлять только Россию, не могу быть от кого-то другого. Но да, я предложил свою кандидатуру... Я готов», — сказал Явлинский.

Ранее президент Владимир Путин заявил о том, что в России надо принять решения по амнистии некоторых категорий женщин.