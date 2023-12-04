Путин призвал амнистировать некоторые категории женщин
Фото: [©Михаил Климентьев/РИА Новости]
Президент России Владимир Путин заявил о том, что в стране надо принять решения по амнистии некоторых категорий женщин. Подробности 4 декабря приводит РИА Новости.
По словам президента, которые он произнес во время встречи с Советом по правам человека, женщин, которые сейчас находятся в тюрьмах за ненасильственные преступления (в том числе и женщин, которые впервые данные преступления совершили), а также тех, кто имеет детей, можно амнистировать.
Глава государства счел предоставленные ему факты убедительными и поручил принять все соответствующие решения.