Явлинский рассказал о проведении серьезного разговора с Путиным по Украине

Председатель политического комитета либерально-социалистической партии «Яблоко» Григорий Явлинский раскрыл детали состоявшегося недавно разговора с российским президентом Владимиром Путиным. Подробности диалога он раскрыл в беседе с отечественным телевизионным каналом RTVI .

Явлинский рассказал, что основной темой данного разговора была СВО на Украине, которую проводит РФ. Председатель заявил, что смыслом данной встречи было прекращение боевых действий. Политик подчеркнул, что глава государства является единственным человеком в стране, который может и будет принимать такие решения. Явлинский сообщил, диалог был серьезным, и Путин его «внимательно выслушал».

Недавно поступала информация о том, что Путин и Явлинский во время данного разговора не затрагивали тему выборов нового главы государства.