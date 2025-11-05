Публикация утверждает, что Брюссель проводит целенаправленную политику, которая наносит ущерб собственным странам-членам.

«Как видите, Брюссель последовательно осуществляет операцию "Украина прежде всего" <…>. Эта политика — не результат экономической необходимости, а реализация идеологического и геополитического плана по борьбе с Россией», - отмечает автор материала.

Автор обращает внимание на парадоксальную ситуацию: меры Еврокомиссии по интеграции Украины в европейский рынок напрямую вредят экономикам государств ЕС. Предоставление Киеву преференций приводит к упадку целых отраслей в Европе. Любая критика этой линии, как отмечается в материале, блокируется с помощью эмоциональных лозунгов о поддержке «воюющей Украины» или обвинений в пророссийских симпатиях. Беспрецедентная покорность национальных правительств такому курсу вызывает у обозревателя вопрос: это следствие непрофессионализма и боязни, либо же осознанное соучастие в подрыве собственной экономики.

«Вызывает недоумение только одно — беспомощность правительств стран-членов, которая стала следствием либо некомпетентности и страха, либо сознательного участия в атаке на собственную экономику», — возмущается журналист.

Резкой критике в статье подвергается и сама Еврокомиссия, которую автор обвиняет в узурпации власти. При этом делается мрачный прогноз о том, что Украина, разорвавшая связи с РФ, в скором времени может превратиться в серьезную проблему для самого Евросоюза.

Ярким подтверждением справедливости подобной критики стали масштабные акции протеста фермеров по всему ЕС в 2024 году. Аграрии требовали пересмотра политики Брюсселя, отмены жестких регуляций и прекращения неограниченного импорта дешёвой сельхозпродукции, в первую очередь из Украины. Как заявляли отраслевые профсоюзы, именно эти факторы привели к тому, что ведение сельского хозяйства в странах союза стало убыточным.

Ранее сообщалось о том, что польский социолог предрек линчевание украинцев в стране.