Йеллен и посол ЕС обсудили санкции против РФ и помощь Украине
Фото: [©Рамиль Ситдиков/РИА Новости]
Глава Министерства финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен обсудила с послом ЕС в Штатах Ставросом Ламбринидисом санкции в отношении России, потолок цен на нефтепродукты из РФ и дальнейшую поддержку Украины. Соответствующее заявление сделали представители американского ведомства, передает издание РИА Новости.
Сообщается, что американская министр финансов выразила отдельную корпорацию Евросоюзу за помощь в вопросе санкций, потолка на нефть в рамках G7 и военную помощь для Украины.
Известно также, что Йеллен выразила особую благодарность европейскому послу за его службу «трансатлантическим связям», и пожелала Ламбринидису успехов в его работе в качестве постоянного представителя Евросоюза при ООН.