Йеллен перечислила, что нужно для здоровых экономических отношений с Китаем

Соединенным Штатам предстоит тяжелая работа для достижения здоровых и стабильных экономических взаимоотношений с КНР. Соответствующее заявление сделала глава американского Министерства финансов Джанет Йеллен, ее слова передает издание РИА Новости .

Во время своей речи Йеллен заявила о стремлении Соединенных Штатов к достижению здоровых и стабильных экономических отношений с китайской стороной. По ее словам, странам предстоит тяжелая работа, но участие в АТЭС является шагом в нужном направлении.

Она также заявила, что Соединенные Штаты стремятся закрепить заложенный ранее фундамент для того, чтобы и дальше усиливать коммуникацию, стабилизировать отношения сторон и достигать прогресса в ключевых вопросах, связанных с политикой.