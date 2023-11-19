Йеменские хуситы пригрозили Израилю атаковать гражданские суда

В своих соцсетях он заявил, что гражданские суда, которые окажутся в зоне досягаемости хуситов, будут поражены.

«Вооруженные силы Йемена объявляют, что они будут атаковать любые из следующих типов судов: передвигающиеся под флагом сионистского образования эксплуатируемые израильскими компаниями, принадлежащие израильским компаниям», – написал Сариа.

С момента обострения конфликта на Ближнем Востоке между палестинской группировкой ХАМАС и Израилем некоторые радикальные арабские движения выступили в поддержку хамасовцев и начали угрожать Тель-Авиву возможным вмешательством в конфликт.

Ранее о том, что исламское движение «Хезболлах» выпустило по Израилю 25 ракет, сообщило агентство Efe. Отмечалось, что в ответ на это Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) открыла артиллерийский огонь по тем местам, откуда была совершена атака.