Йеменские хуситы пригрозили Израилю атаковать гражданские суда
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Йеменские хуситы пригрозили Израилю начать атаку по гражданским судам. С таким заявлением выступил представитель мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа.
В своих соцсетях он заявил, что гражданские суда, которые окажутся в зоне досягаемости хуситов, будут поражены.
«Вооруженные силы Йемена объявляют, что они будут атаковать любые из следующих типов судов: передвигающиеся под флагом сионистского образования эксплуатируемые израильскими компаниями, принадлежащие израильским компаниям», – написал Сариа.
С момента обострения конфликта на Ближнем Востоке между палестинской группировкой ХАМАС и Израилем некоторые радикальные арабские движения выступили в поддержку хамасовцев и начали угрожать Тель-Авиву возможным вмешательством в конфликт.
Ранее о том, что исламское движение «Хезболлах» выпустило по Израилю 25 ракет, сообщило агентство Efe. Отмечалось, что в ответ на это Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) открыла артиллерийский огонь по тем местам, откуда была совершена атака.