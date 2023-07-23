ЮАР отказалась пригласить Макрона на саммит БРИКС, несмотря на его просьбу
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Власти страны разослали приглашение 69 странам Глобального Юга, среди которых лидеры 54 африканских государств.
Президента Франции Эммануэля Макрона же, несмотря на его стремление посетить ЮАР, не будет на расширенном саммите БРИКС, который пройдет в августе в Южно-Африканской Республике.
Как передает РБК, приглашение также не получили и все страны Запада, среди которых лидеры США и Великобритании не получили приглашения на саммит БРИКС, который пройдет в ЮАР.
Саммит БРИКС намечен на 22–24 августа и пройдет в южно-африканском Йоханнесбурге. Всего на международный форум приглашены лидеры 70 стран, среди которых постоянные члены организации (Россия, Бразилия, Китай, Индия, ЮАР)Выступление российского президента Владимира Путина пройдет в видеоформате. РФ на саммите представит министр иностранных дел Сергей Лавров.