ЮАР отказалась пригласить Макрона на саммит БРИКС, несмотря на его просьбу

Президента Франции Эммануэля Макрона же, несмотря на его стремление посетить ЮАР, не будет на расширенном саммите БРИКС, который пройдет в августе в Южно-Африканской Республике.

Как передает РБК, приглашение также не получили и все страны Запада, среди которых лидеры США и Великобритании не получили приглашения на саммит БРИКС, который пройдет в ЮАР.

Саммит БРИКС намечен на 22–24 августа и пройдет в южно-африканском Йоханнесбурге. Всего на международный форум приглашены лидеры 70 стран, среди которых постоянные члены организации (Россия, Бразилия, Китай, Индия, ЮАР)Выступление российского президента Владимира Путина пройдет в видеоформате. РФ на саммите представит министр иностранных дел Сергей Лавров.