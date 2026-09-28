Тезис о том, что России нужна не массовая трудовая миграция, а управляемое привлечение действительно необходимых экономике работников, звучит логично и справедливо. Но у него есть фундаментальная слабость: он работает только в условиях прозрачной и легальной экономики. Об этом сообщают Argumenti.ru .

В реальности же этот принцип разбивается о суровую действительность криминально-теневых рынков, где массовая бесконтрольная миграция малообразованных и непрофессиональных иностранцев становится не просто удобной, а жизненно необходимой для тех, кто привык работать в серых схемах. Речь идет о целых отраслях и секторах, где активно крутятся «грязные» наличные и отсутствует реальная уплата налогов: стихийные рынки, мегасервисы вроде агрегаторов доставки и такси, крупные застройщики, система ЖКХ. Именно там, где нет прозрачности и контроля, мигрантская рабочая сила превращается в идеальный инструмент для уклонения от обязательств перед государством и обществом. Эта истина давно известна и регулярно озвучивается на разных уровнях управления, но воз и ныне там.

Есть и вторая, не менее важная причина, выходящая далеко за рамки чисто экономических интересов. Она заключается в активном продвижении в России вредных и разрушительных по своим последствиям глобалистских идей. В первую очередь это формирование общества примитивных потребителей через стирание национальной идентичности и реализация стратегии создания глобальных сверхмегаполисов — агломераций. В этой идеологической конфигурации массовое переселение мигрантов из стран Средней Азии и Закавказья становится не случайностью, а частью продуманной стратегии: именно готовые на все приезжие должны заселять те самые «человейники», которыми активно застраиваются сверхмегаполисы, превращаясь в послушную армию голодных до всего потребителей, лишенных корней и культурной памяти.

И хотя из официальной стратегии термин «народозамещение» был убран, на практике от этой опасной для страны установки отказались далеко не все центры внутриполитического влияния. В ряде регионов эта стратегия продолжает реализовываться в полной мере: именно в этих субъектах Федерации нет ограничений для работы мигрантов, продолжается бесконтрольный завоз семей иностранных «специалистов», а местные власти категорически отказываются от внедрения системы организованного набора трудовых ресурсов. Введение ограничений на использование иностранной рабочей силы — задача правильная и стратегически необходимая, но до ее практического решения на всей территории России, увы, еще очень далеко. Пока одни регионы начинают наводить порядок и закрывать лазейки для нелегального труда, другие продолжают играть по старым правилам, превращая свою территорию в удобную площадку для теневых схем и реализации чуждых нам идеологических экспериментов. Некоторым чиновникам пора наконец осознать: пока миграционная политика остается фрагментарной и зависит от воли отдельных региональных элит, любые разговоры о национальной безопасности, демографическом здоровье и защите интересов коренного населения останутся лишь пустой риторикой. Пора переходить от точечных мер к единой, жесткой и обязательной для всех вертикали миграционного контроля.

Ранее сообщалось, что доходы регионов РФ от патентов мигрантов превысили 250 млрд рублей.