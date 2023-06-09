Юкио Хатояма: я считаю ошибочным стоять на стороне Украины

Политик отметил, что позиция премьера Фумио Кисиды соответствует идеологии США. Сейчас Япония не выступает с заявлениями о необходимости прекращения военных действий. Также Хатояма добавил, что государству, будучи председателем "большой семерки", нужно было пригласить на саммит, не только главу Украины Владимира Зеленского, но и российского лидера Владимира Путина. Экс-премьер считает, что это помогло бы завершить конфликт.

Также Хатояма высказался и о помощи, которую Украина получает от Японии. На данный момент страна помогает только финансами и гуманитарными посылками, но в том случае, если бы было принято решении об оказании военной поддержки, это "свело бы на нет" любые взаимоотношения Японии с Россией.