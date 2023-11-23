Юлиан Репке: победивший на выборах в правительство Нидерландов Вилдерс может стать союзником Путина

Кандидат на пост главы правительства Нидерландов от крайне правой Партии свободы (PVV) политик Герт Вилдерс может запросто встать на сторону России и быть очередным союзником российского президента Владимира Путина.

Такую опаску в своем аккаунте в соцсетях выразил скандально известный немецкий журналист-русофоб Юлиан Репке.

Напомним, на прошедших накануне в среду, 22 ноября, выборах в парламент Нидерландов первенствовала возглавляемая Гертом Вилдерсом крайне правая Партия свободы (PVV). Всего же в предвыборной гонке участвовали 26 политических партий и объединений.