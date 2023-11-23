Юлиан Репке: победивший на выборах в правительство Нидерландов Вилдерс может стать союзником Путина
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Кандидат на пост главы правительства Нидерландов от крайне правой Партии свободы (PVV) политик Герт Вилдерс может запросто встать на сторону России и быть очередным союзником российского президента Владимира Путина.
Такую опаску в своем аккаунте в соцсетях выразил скандально известный немецкий журналист-русофоб Юлиан Репке.
Напомним, на прошедших накануне в среду, 22 ноября, выборах в парламент Нидерландов первенствовала возглавляемая Гертом Вилдерсом крайне правая Партия свободы (PVV). Всего же в предвыборной гонке участвовали 26 политических партий и объединений.
«Предполагаемый новый глава правительства Нидерландов. Еще одно государство НАТО переходит к России. Путину просто нужно сидеть сложа руки и наблюдать, как поддержка Украины постепенно рушится», — предположил Репке в соцсети X.