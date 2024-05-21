Юрист Хаминский считает, что голосовой помощник «Алиса» обязан уважать российские законы

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев опубликовал в своем аккаунте в одной из соцсетей пост, в котором подверг критике ответы голосового помощника «Алиса» от компании «Яндекс». Он привел ряд примеров вопросов, имеющих политический подтекст, на которые сервис YandexGPT отказался предоставить ответ. Юрист Александр Хаминский дал свою оценку последствиям разделения бизнеса «Яндекса». Об этом сообщает Общественная служба новостей .

По его словам, на прошлой неделе нидерландская компания Yandex N.V. заявила, что перестала быть ключевым акционером «Яндекса» и в дальнейшем полностью выйдет из их состава, а также сменит свое название и прекратит использовать бренды «Яндекса». Сделка предполагает, что сервисы «Яндекса» вроде почты, такси, голосового помощника «Алиса», маркетплейсов и прочего останутся во владении российского юридического лица, а нидерландская компания оставит за собой подразделение, которое занимается вопросами ИИ и разработок на его основе.

Юрист добавил, что элементы нейросети, встроенные в сервисы «Яндекса», продолжают оказывать влияние на формирование политической картины мира у граждан РФ, а разделение интеллектуальной собственности и активов Яндекса на зарубежную и отечественную часть не может быть абсолютным и единомоментным чисто технологически.

По его мнению, оставшиеся в нашей стране неизбежно станут применять наработки, созданные единой компанией, которая на протяжении 30 лет была лидером российской IT-индустрии. Поэтому достаточное условие в этом случае – это простое соблюдение национального законодательства новым юридическим лицом РФ, от чьего имени будет осуществлять свою деятельность Яндекс на территории нашей страны.