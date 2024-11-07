Юрист Алексей Исполинов рассказал, почему Закон РФ «Об иноагентах» важен для НКО, использующих частично капитал из-за рубежа. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По его словам, иноагентами являются те, кто в плане международной практики получают финансирование, достаточное для их деятельности, из-за рубежа.

Юрист уточнил, что данный закон дает возможность определить, в чьих интересах получается финансирование, причем значительное, помогающее.

Ранее сообщалось, что Госдума передала Генпрокуратуре материалы о дискредитации иноагентами БРИКС.