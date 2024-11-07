Юрист Исполинов перечислил причины необходимости закона об иноагентах
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Юрист Алексей Исполинов рассказал, почему Закон РФ «Об иноагентах» важен для НКО, использующих частично капитал из-за рубежа. Об этом сообщает Pravda.Ru.
По его словам, иноагентами являются те, кто в плане международной практики получают финансирование, достаточное для их деятельности, из-за рубежа.
Юрист уточнил, что данный закон дает возможность определить, в чьих интересах получается финансирование, причем значительное, помогающее.
Ранее сообщалось, что Госдума передала Генпрокуратуре материалы о дискредитации иноагентами БРИКС.