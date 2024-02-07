Юрист-международник Романенко дал оценку вероятности выдачи Оттавой Москве бывшего эсэсовца

Посол РФ в Канаде Олег Степанов заявил, что Россия передала в канадские компетентные органы запрос об экстрадиции бывшего приспешника нацистов Ярослава Гунько (Хунка). Юрист-международник Дмитрий Романенко оценил вероятность его выдачи. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, Оттава продолжит деятельность по созданию тихой гавани для нацистских преступников, поскольку таких случаев достаточно много.

Юрист добавил, что, скорее всего, процедура затянется настолько, что он спокойно доживет свои дни, не будучи выданным для привлечения к ответственности.