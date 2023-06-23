По словам юриста-международника Дмитрия Романенко, в Евросоюзе планируют использовать замороженные отечественные активы для нужд не только Киева, но и самого Брюсселя. Об этом сообщает радио Sputnik .

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз разрабатывает юридическую основу для применения государственных активов РФ и активов крупных отечественных предпринимателей в целях восстановления Незалежной.

По мнению юриста, в результате Евросоюз будет пытаться каким-либо образом присвоить себе данные активы, поскольку Брюссель пытается закрыть резервами РФ недостаток средств в своем бюджете на фоне спонсирования киевского режима.

Он добавил, что в реальности это называется не иначе как воровство.