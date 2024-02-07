Юрист Русяев считает, что Москва станет настаивать на выдаче Арестовича

Столичный суд заочно арестовал экс-советника офиса президента Украины Алексея Арестовича, ранее объявленного российским МВД в международный розыск. По словам юриста Ильи Русяева, его могут выдать российским властям при условии его нахождения в государствах, с которыми у России заключен двусторонний договор об экстрадиции. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он подчеркнул, что практика последних лет свидетельствует, что Запад предпочитает игнорировать существующие договоренности.

По мнению эксперта, по информации Генпрокуратуры России, в прошлом году наша страна получила почти 20 отказов в выдаче, многие из которых были политически мотивированы.

Он отметил, что при этом Москва станет настаивать на исполнении ее законных требований.