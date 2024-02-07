Юрист Русяев считает, что Москва станет настаивать на выдаче Арестовича
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Столичный суд заочно арестовал экс-советника офиса президента Украины Алексея Арестовича, ранее объявленного российским МВД в международный розыск. По словам юриста Ильи Русяева, его могут выдать российским властям при условии его нахождения в государствах, с которыми у России заключен двусторонний договор об экстрадиции. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он подчеркнул, что практика последних лет свидетельствует, что Запад предпочитает игнорировать существующие договоренности.
По мнению эксперта, по информации Генпрокуратуры России, в прошлом году наша страна получила почти 20 отказов в выдаче, многие из которых были политически мотивированы.
Он отметил, что при этом Москва станет настаивать на исполнении ее законных требований.