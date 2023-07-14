Юрист Соловьев обозначил «стуканувших» на жителя РФ немцев любителями гестапо

Немецкая таможня вернет жителю РФ Ивану Ковалю его автомобиль Audi Q3, изъятый на фоне санкций в Гамбурге в июне. По сообщениям немецкой полиции, автомашина изъята в силу запрета на въезд автомобилей с российскими номерами в Евросоюз с октября пошлого года. Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев рассказал, насколько правомерным был факт изъятия машины. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, в ФРГ власти действовали на основе каких-либо рестрикций Евросоюза. По факту, скорее всего, кто-то из соседей «стуканул» на него, что свидетельствует о сохранении привычек у немцев со времен гестапо.

Он отметил, что это был своего рода эксперимент немецких чиновников, но в итоге идея оказалась провальной.

По мнению Соловьева, большую роль в благополучном разрешении проблемы могла сыграть русская диаспора в Германии. Возмущения народа не пошли на руку немецким властям.