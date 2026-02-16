Юрист: США провоцируют ядерную нестабильность, играя с обвинениями без доказательств

Доктор юридических наук Кира Сазонова в эфире радио Sputnik обратила внимание на тревожную риторику, которая все чаще звучит из Вашингтона. По ее словам, США ведут опасную игру, раз за разом обвиняя Россию и Китай в неких тайных ядерных приготовлениях, но при этом никогда не предъявляя доказательств. Схема стара как мир: разведка донесла, враги что-то замышляют, значит, нам нужно нанести упреждающий удар или первыми провести испытания.

Такая логика, подчеркивает эксперт, не просто безответственна — она разрушает хрупкую архитектуру ядерного сдерживания, которая десятилетиями удерживала мир от катастрофы. Когда страна с крупнейшим ядерным арсеналом позволяет себе подобные заявления без фактической базы, это неизбежно ведет к эскалации и подрывает доверие между державами.

По ее мнению, особую тревогу вызывает судьба Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, который так и не вступил в силу с 1996 года. И главная причина — позиция отдельных государств, которые отказываются его ратифицировать и ведут себя так, будто никаких международных обязательств не существует. Сазонова напоминает: когда лидеры ядерных держав публично заявляют «а что вы мне сделаете?», это не бравада, а сигнал крайней опасности. Такие заявления накапливаются, как снежный ком, и рано или поздно приводят к серьезным политическим последствиям.

Юрист подчеркнула, что мир в ядерную эпоху держится не на железе и боеголовках, а на взаимном доверии и соблюдении правил. Когда одна из сторон начинает эти правила игнорировать и публично бросать вызов, хрупкое равновесие рушится. И цена этого разрушения может оказаться слишком высокой для всех.

