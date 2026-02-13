Ядерный пессимизм: почему каждый третий американец ждет «атомного гриба» до 2031 года

Согласно свежему опросу охватившему США, Великобританию, Францию, Германию и Канаду, большинство респондентов считают начало третьей мировой войны в ближайшие пять лет «скорее вероятным, чем нет». Об этом сообщает Politico.

Наиболее пессимистичны американцы (46%) и британцы (43%), где страх перед большой войной вырос почти на треть за последний год. Несмотря на панику, люди резко выступают против, как только речь заходит о повышении налогов или сокращении социальных программ. В Германии и Франции поддержка военных бюджетов рухнула до 24–28%, когда респондентам напомнили о необходимости платить по счетам. Идея создания единой армии ЕС также не нашла отклика — ее поддерживают менее 22% опрошенных.

Примечателен следующий факт: жители Британии, Франции и Германии ставят США при Дональде Трампе на второе место в списке угроз, упоминая их чаще, чем Китай. Более трети опрошенных во всех странах всерьез опасаются применения ядерного оружия в ближайшие годы. Эти настроения задают крайне тяжелый фон для стартующей в пятницу Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп может выйти из переговорного процесса по Украине.