Юрист Жорин спрогнозировал серьезную борьбу за наследство Берлускони

По словам адвоката Сергея Жорина, в Италии планируется серьезная борьба за наследство бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он отметил, что в любом случае не за горами судебные иски, после похорон Берлускони всплывут лица, считающие себя обделенными, прежде всего «незаконнорожденные дети».

Напомним, экс-премьер Италии Сильвио Берлускони скончался вчера на 87-м году жизни. Местные СМИ сообщали, что общая сумма его наследства — почти четыре миллиарда евро.