Южнокорейские власти ввели санкции в отношении РФ и Северной Кореи за их сотрудничество между собой

В Южной Корее были введены санкции против 11 человек и 15 организаций из РФ и КНДР. Такие данные появились у Newsis News Agency.

Руководством Республики Корея было принято решение о введении санкций в отношении 11 физических лиц, семь из которых являются россиянами, а еще четверо гражданами Северной Кореи. Из 15 компаний, которые также попали под рестрикции, 14 принадлежат РФ, и только одна КНДР.

По мнению Южной Кореи, все эти люди и организации занимались продажей оружия либо его транспортировкой, по этой причине в их отношении введены ограничения. Некоторые граждане Северной Кореи, против которых ввели рестрикции — высокопоставленные военные, которые в данный момент командуют подразделениями на в зоне специальной военной операции. Все принятые ограничения должны начать действовать 19 декабря.

Ранее уже сообщалось об очередных санкциях в отношении РФ со стороны Евросоюза. Руководство ЕС окончательно согласовало и ввело в действие 15-й по счету пакет ограничений. Они касаются в основном нефтеналивного флота, который транспортирует сырье клиентам за рубежом.