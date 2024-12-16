Главы МИД ЕС официально приняли 15-й пакет санкций

Министры иностранных дел стран Европейского cоюза окончательно согласовали 15-й пакет санкций в отношении России. Согласно опубликованному заявлению, в него вошли меры, касающиеся так называемого «теневого флота», который занимается перевозкой энергетических ресурсов, сообщил ТАСС.

В список подверженных персональным санкциям были включены 54 физических лица и 30 организаций из России, Китая и Северной Кореи.

Среди них упоминаются танкеры, которые, по утверждениям ЕС, используются Москвой для уклонения от ценового верхнего предела на нефть, установленного странами G7 и их партнерами.

Ранее сообщалось, что США могут ввести санкции против принадлежащей «Газпрому» сербской компании NIS.