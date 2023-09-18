Кабмин Украины уволил замминистра Маляр, солгавшую о «взятии» Андреевки

Правительство Украины приняло решение уволить всех заместителей министра обороны страны. Об этом в понедельник, 18 сентября, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в соцсетях.

Уволенной также оказалась Анна Маляр, которая ранее ошибочно заявила о взятии Андреевки в ДНР. Позже она объяснила свое неправдивое сообщение «коммуникационным сбоем».

«Только что кабмин уволил всех заместителей министра обороны и государственного секретаря министерства. Маляр тоже уволили», – написал Гончаренко.

По словам представителя правительства Украины в Верховной раде Тараса Мельничука, который также в своих соцсетях прокомментировал это сообщение, помимо Маляр в отставку отправлены замминистра Владимир Гаврилов, Ростислав Замлинский, Денис Шарапов, Андрей Шевченко, Виталий Дейнега и государственный секретарь Константин Ващенко.

В июле Маляр, давая отчет об итогах действий украинской армии за 500 дней конфликта, подтвердила, что за терактом на Крымском мосту 8 октября 2022 года стоит Украина. Тогда она написала, что эти действия были направлены на нарушение логистических связей россиян.

Маляр занимала должность заместителя министра обороны Украины с 4 августа 2021 года. В 2022 году она вошла в список самых влиятельных украинских военных.

Ранее в отставку был отправлен глава оборонного ведомства Украины Алексей Резник. Вместо на него на эту должность назначили Рустема Умерова.