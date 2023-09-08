Кабмин упростил выдачу справок о гибели и пропаже без вести участников СВО

Правительство РФ упростило процедуру выдачи справок о гибели и пропаже без вести участников специальной военной операции на Украине. Об этом свидетельствует соответствующее распоряжении, оказавшееся в расположении ТАСС .

В документе отмечается, что теперь право выдавать документы о смерти военнослужащих в зоне СВО получили командиры воинских частей. Ранее такой документ могла выдать только медицинская организация. Кроме того, о гибели солдат командующие должны сообщать в ЗАГС или МФЦ. Это позволит упростить процесс и скорость выплат родственникам погибшего.

В документе есть оговорка, согласно которой справка о смерти оформляется в случае, если смерть военнослужащего не вызывает сомнений, а выдача медицинского свидетельства по каким-то причинам невозможна. Документ выдается родственникам в воинской части, в которой числился солдат, или в военкомате – но только в случае, если человек проходил службу на контрактной основе или служил в одной из структур (например, в МВД или Росгвардии).

Справки о смерти будет достаточно для того, чтобы близкие смогли инициировать процедуру признания бойцов погибшими в судебном порядке для получения соответствующих выплат и мер соцподдержки.