Кадыров: Мир возможен будет только тогда, когда Украина станет регионом России

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил свою позицию в интервью РИА Новости , заявив, что не поддерживает идею прекращения боевых действий в рамках специальной военной операции (СВО).

По его словам, никаких переговоров с Киевом пока вести не нужно от слова «совсем». Кроме того, любое прекращение боевых действий России сейчас невыгодно, учитывая удачную для нас обстановку на фронте.

«Я вообще не сторонник остановки боевых действий при нынешнем положении дел в зоне. Считаю, что прекращать боевые действия сейчас нам не выгодно», — указал он.

Кадыров подчеркнул, что цели и задачи специальной военной операции направлены на обеспечение безопасности всей страны. По его словам, мир на наших границах может быть достигнут только тогда, «когда Украина станет частью России, либо регионом, либо округом».

