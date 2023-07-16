Кадыров назвал рейд силовиков в Подмосковье «бандитским налетом»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал комментарий касаемо недавнего полицейского рейда на молельню в Котельниках. Комментарий Кадыров опубликовал в своих социальных сетях .

В посте Кадыров назвал действия сотрудников провокацией и заявил, что рейд ему напомнил «бандитский налет». По его мнению полицейские действовали без должностных инструкций, и их действия заслуживают как минимум, служебного выговора. Глава чечни поручил зампреду республики Адаму Делимханову заняться этим вопросом.

Недавно полицейские совершили рейд на молельню во время мусульманского намаза и были запечатлены на видео. Сотрудники полиции потребовали от них предъявить документы во время молитвы, за что подверглись осуждению.