Обстановка на украинском фронте в последнее время уверенно складывается в пользу российской стороны конфликта. Соответствующее заявление сделал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем посте в социальных сетях .

Там глава республики заявил, что российские бойцы успешно продвигаются вперед каждый день, отнимая у вражеских войск районы, которые те успешно занимали и отбирали на протяжении всего своего контрнаступления.

Он также отметил, что потери со стороны Украины за период контрнаступления составили свыше сотни тысяч человек. Кадыров подчеркнул, что затяжной конфликт на территории Украине дарит возможность «благотворителям» с Запада пополнять собственные карманы, прикрываясь желанием помочь Киеву.