Кадыров одобрил повышение своей дочери до зампреда правительства Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что он одобрил предложение о назначении своей дочери Айшат заместителем председателя правительства республики.

24-летняя Айшат Кадырова ранее возглавляла министерство культуры Чечни. В новой должности она будет курировать социальные вопросы.

Рамзан Кадыров отметил, что во главе минкульта Айшат накопила существенный опыт работы.

В свою очередь, министром культуры станет Муса Дудаев, который и был предшественником Кадыровой на посту зампреда правительства Чечни. До этого Дудаев руководил сельским хозяйством и спортом в республике.